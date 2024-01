A CTPS Digital atinge 685,2 milhões de acessos em 2023, somando mais de 1.8 bilhão desde 2019. Em dezembro, o aplicativo alcança 70 milhões de trabalhadores, com 14 milhões de novos usuários no ano. O app reúne serviços do Ministério do Trabalho, oferecendo qualificação civil, acompanhamento da vida laboral e solicitação do Seguro Desemprego.

