Verifique a classificação no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e escolha dois cursos. Candidatos do Enem, sem zerar a redação, podem se inscrever automaticamente para concorrer a duas vagas. O MEC fornece nota de corte e classificação parcial, sujeitas a alterações com novas inscrições. A classificação segue a Lei de Cotas e políticas de ações afirmativas. Até agora, 1.156.941 inscritos ocupam 2.196.597 classificações, com 264.181 vagas em 6.827 cursos em 127 instituições. Resultado final em 30 de janeiro para cursos iniciando no primeiro e segundo semestres, com lista de espera até 7 de fevereiro. Vagas remanescentes podem ser preenchidas ao longo do ano.