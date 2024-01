OGlobo/Uol – O vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) criticou a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e afirmou que ele “é um desocupado”. Em entrevista ao portal Uol, o vice afirmou que o adversário político não chega a atrapalhar o atual governo Lula, mas faz uma coisa panfletária e “descompromissada com as coisas”. (…)

O ex-presidente é um desocupado. Não é que ele atrapalha o governo, é uma coisa meio panfletária, meio descompromissada com as coisas, fake news e advoga uma tese quase incivilizatória. Quem não é democrata não deve participar da eleição — declarou ao comentar sobre o ex-presidente.

(…)

Grifo meu: só um desocupado mesmo (pior: nunca trabalhou) para tirar o vice-presidente Alckmin do sério…

J R Braña B.

