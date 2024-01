O Programa Pé-de-Meia é uma poupança do governo para alunos do ensino médio. Os estudantes recebem R$ 200 na matrícula e R$ 1,8 mil anuais, em nove parcelas de R$ 200. Ao concluir o ensino médio, ganham R$ 3 mil na conta poupança. Alunos de baixa renda da 3ª série que se inscreverem no Enem recebem R$ 200. Cumprindo requisitos, um estudante pode receber até R$ 9,2 mil durante os três anos do ensino médio.

