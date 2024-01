Ontem, 26, a equipe da Secretaria de Obras Públicas (Seop) do governo estadual visitou Porto Walter para inspecionar a futura Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a revitalização da Unidade Mista de Saúde (UMS) local. Ítalo Lopes, titular da pasta, enfatizou o avanço e comprometimento do governo, destacando os benefícios para a população e a economia local com a construção da estação. Além da melhoria sanitária, a construção impulsionará a economia regional ao utilizar materiais locais. A visita também incluiu a Unidade Mista de Saúde, em reforma, que agora contará com um Abrigo de Resíduos Sólidos e um novo consultório odontológico para beneficiar os moradores de Porto Walter.

