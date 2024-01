EBC – A divulgação do boletim Focus, que costuma ocorrer sempre às segundas-feiras, foi adiada esta semana em função da mobilização de servidores do Banco Central, informou a instituição. A previsão é de que os indicadores sejam divulgados apenas nesta terça-feira (30), no horário tradicional, às 8h30.

O Focus é uma pesquisa que traz as projeções de agentes do mercado financeiro para inflação, crescimento da economia, juros e câmbio.

Reivindicações

Os trabalhadores reivindicam melhorias na carreira, como a equiparação com outras categorias semelhantes. Entre outros pontos, as reivindicações incluem reajuste nas tabelas remuneratórias, retribuição por produtividade, exigência de nível superior para o cargo de técnico e mudança no cargo de analista para auditor, entre outras.

Há 10 anos não há concurso.(…) Neste mês, foi autorizada a realização de uma nova seleção, com 100 vagas.

Grifo meu: os servidores do BC devem mesmo aproveitar o governo Lula para reivindicar seus direitos…somente em governos democráticos e trabalhistas os assalariados se sentem à vontade para esse tipo de luta…não há perigo de perseguição nem demissão.

