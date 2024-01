E quem diz é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad…

Ministro da Fazenda diz que praticamente a metade do déficit se explica por pagamento atrasado de precatórios e indenização a estados e municípios por cortes de ICMS

O Globo – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na noite desta segunda-feira que o déficit de R$ 230 bilhões do governo federal em 2023 reflete, em parte, as despesas que não foram pagas pelo governo Bolsonaro em 2022, entre elas, os precatórios, e também as indenizações a estados e municípios pela redução do ICMS.

-Primeiro lugar, o que temos que considerar é que esse resultado é expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado tanto em precatórios quanto nos governadores, em relação ao ICMS de combustíveis. Dos R$ 230 bilhões (de déficit), praticamente a metade é pagamento de dívida do governo anteior que poderia ser prorrogada pra 2027 e nós achamos que não era justo quem quer que fosse o presidente – disse o ministro.

Grifo meu: a verdade sendo resposta….e aqui pra nós, o povo não tem nada a ver com esses déficits…o grande rombo no Brasil é do sistema financeiro recebendo juros que nenhum governo ousa parar a sangria…nenhum governo! Nem o governo trabalhista de Lula. Porque precisaria ser mais que trabalhista….

J R Braña B.

