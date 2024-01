PMRB – O prefeito de Rio Branco recebeu na segunda-feira (29), o gerente regional do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), Júlio Cézar. Em pauta a renovação da parceria, ampliação e contratação de novos estagiários para trabalhar em diferentes departamentos do órgão municipal.

A prefeitura dispõe hoje de 222 estagiários. A meta é ampliar esse número para 500 ainda este ano. Até 2025 o município quer trabalhar com 700 estagiários, seja do ensino médio ou superior. Para dar suporte aos estagiários a prefeitura investirá um montante no valor de um milhão e meio de reais.

O contrato entre a administração municipal e o CIEE foi assinado no início da gestão. No encontro, também foram apresentados os programas sociais e cursos de capacitação ministrados pela entidade. Ao longo dos anos, o CIEE/AC tem atuado com objetivo de auxiliar na inserção dos jovens no mercado de trabalho. Com a parceria, os estudantes têm oportunidades para o desenvolvimento profissional.

“O estagiário é muito importante. Esse ano é ampliar, os jovens estão precisando de oportunidades. Cabe a nós abrirmos essa oportunidade. A gente cria a oportunidade para o jovem ter o seu novo emprego. A intenção é os jovens em vulnerabilidade social”, destacou o prefeito.

