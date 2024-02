GdA – O governador Gladson Cameli se reuniu na tarde desta quarta-feira, 31, em sua residência, com o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, o secretário de Governo, Alysson Bestene, e o secretário adjunto de Governo, Luiz Calixto, para definir os últimos preparativos do 27° Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que terá como sede o Acre. (…)

“O Acre é um protagonista na área do desenvolvimento sustentável, e vamos continuar a parceria com os estados que compõem a Amazônia Legal. Nosso objetivo é avançar cada vez mais nessa pauta, para que possamos manter a nossa floresta em pé ao mesmo tempo que geramos emprego e renda para o povo do Acre e de toda a região Amazônica”, destacou o governador.

O Fórum de Governadores da Amazônia Legal ocorre nos primeiros meses de 2024, com local ainda a definir entre a capital Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

(…)

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp … É só seguir… E pronto.