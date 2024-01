A Defensoria Pública do Estado do Acre lançou o edital do VI Concurso Público para defensores estaduais, com 11 vagas disponíveis. Dessas, 8 são para ampla concorrência, 1 é reservada para candidatos com deficiência, e 2 são destinadas a pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente online, no site https://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_ac_24_defensor, das 10h de 7 de fevereiro de 2024 às 18h de 28 de fevereiro de 2024 (horário oficial de Brasília).

A primeira etapa do concurso está programada para 28 de abril de 2024, em Rio Branco, Acre. Os detalhes sobre local e horário serão divulgados no Diário Oficial da DPE/AC e nos sites https://defensoria.ac.def.br/ e https://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_ac_24_defensor.