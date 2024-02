Prefiro 15 minutos de jogo do Fluminense do que qualquer outro jogo por aí… (by JLab)

VEEEEEEEEEENCEEEE O FLUMINENSEEEEEEEE! Com um gol de Keno, um de German Cano e dois de Jhon Arias, o #TimeDeGuerreiros vence o Bangu de virada no Luso Brasileiro e se mantém na liderança do @Cariocao! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/UgHOEEjzHi — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 2, 2024