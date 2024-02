O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve, na última quarta-feira,1, em Porto Velho para participar do Fórum Amazônico de Smart Cities, que ocorreu de 31 de janeiro a 1 de fevereiro no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Uma Cidade inteligente é caracterizada por ser eficiente, conectada e sustentável, buscando promover o desenvolvimento humano, utilizar recursos naturais de maneira sustentável e impulsionar a economia local.

Para Bocalom, em seu discurso

“Enfatizei muito isso no meu discurso, uma coisa é quem mora numa cidade do centro-sul do país, outra coisa é uma cidade na Amazônia, onde as dificuldades são totalmente diferentes. Precisamos ter um olhar diferenciado quando de fala em cidades inteligentes, com relação às cidades amazônicas. Sugeri na reunião que a gente discuta municípios inteligentes, e não cidades inteligentes. Não adianta falar de cidades inteligentes, aonde algumas se dão bem e o restante vai mal. Precisamos de uma cidade aonde as zonas urbana e rural sejam olhadas com carinho. O ser humano precisa se beneficiar do meio ambiente”, disse o prefeito de Rio Branco

