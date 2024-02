O GdA, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), convoca a população de Rio Branco para as inscrições na Escola de Música do Acre (Emac).

O edital publicado no Diário Oficial desta sexta-feira disponibiliza 951 matrículas nos cursos de formação inicial. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 5, para a comunidade em geral, e na terça-feira, 6, para os responsáveis pelos estudantes da rede pública.

O início das aulas está previsto para 4 de março, com formações em diversas áreas musicais. Os interessados devem apresentar documentos específicos durante o horário de atendimento ao público na Emac, que fica na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, em Rio Branco.

Mais informações estão disponíveis no edital ou pelos contatos via WhatsApp: 3229-4918 ou e-mail: [email protected].

Confira o Edital completo: N°01-EMAC-2024 – Novas Vagas

