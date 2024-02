O IBGE divulgou dados do Censo 2022, incluindo coordenadas geográficas em 5.568 municípios brasileiros. Registraram 111.102.875 pontos, que representam endereços, como domicílios e estabelecimentos.

Essas coordenadas, obtidas por georreferenciamento durante visitas de pesquisadores, atendem à recomendação da ONU, facilitando a criação do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos.

Este censo foi o primeiro a identificar a localização precisa de todos os endereços no Brasil.

As informações detalhadas são úteis para políticas públicas e pesquisas acadêmicas, como a localização de unidades de saúde e o impacto de eventos naturais em domicílios.

Os dados serão disponibilizados em mapas interativos no site do IBGE, via Plataforma Geográfica Interativa e Panorama do Censo 2022.

by JLab