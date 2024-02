A ministra Luciana Santos anunciou na sexta-feira a ampliação do programa Residência em TIC. Este ano, serão abertas 40 mil novas vagas para formação em Tecnologias da Informação e Comunicação em todo o país.

O programa já beneficiou 62 mil pessoas em áreas como computação em nuvem, Big Data, Segurança Cibernética, Internet das Coisas, Manufatura Avançada, robótica e Inteligência Artificial.

Até agora, o ministério destinou R$ 730 milhões ao programa, realizado em 38 institutos de pesquisa e universidades em parceria com mais de 200 empresas do setor.

Para Luciana Santos:

“Nós vamos dar escala a essa iniciativa, vamos abrir 40 mil vagas no Brasil todo. E isso que é muito importante: qualquer pessoa, terminando o ensino médio, ou no último ano do ensino médio, poderá acessar esses cursos – que são gratuitos – e poderá virar um programador, um desenvolvedor de software”, disse a ministra, durante a cerimônia.

