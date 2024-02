Por Luis Nassif, do GGN (pra qualificar o debate sobre o Brasil)

É curiosa a estratégia da Gol e da Latam para enfrentar a crise. Simplesmente estão cancelando todos os voos que não estão lotados e enfiando os passageiros em outros vôos.

Olha a lógica besta desse pessoal:

Um voo lotado é mais rentável que um vôo semi-lotado. Mas um voo semi-lotado também é rentável. Ao cancelar vários voos e concentrar todos os passageiros em um único voo, elas perdem a receita de todos os voos cancelados. Além de arruinar a imagem com seus clientes habituais.

Mais que isso. Fui a Brasília com passagens da Cofecon (Conselho Federal de Economia), para uma premiação. Na volta, a agência me enfiou uma passagem da Latam para as 18 horas. Não era o horário que pedi. Provavelmente devido ao fato da companhia ter cancelado voos, lotado os voos disponíveis e jogado a sobra para os últimos horários.

Tentei mudar o horário e não havia a menor condição. Quem chegou no aeroporto também não conseguiu voos para São Paulo – e, presumo, para outros aeroportos – pela Latam e pela Gol. O que fiz? Comprei uma passagem da Azul. E, nas próximas viagens, escolherei a Azul.

Mas é curioso que uma concessão pública não seja fiscalizada nem regulada pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). É uma boa tarefa para a Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça.

Grifo meu: o serviço prestado por essas empresas aéreas (empresas privadas, lembre) são porcos(preços de passagens em dólares e serviços em peso argentino)….O Acre é o que mais sofre com o descaso…E o fato de sua força política inexistir seguirá sofrendo….Ponto principal: não há uma política de integração nacional no transporte aéreo. E somente o Estado pode resolver isso…Se quiser resolver…Ferrovias modernas, de Norte a Sul – resolveriam o problema…Mas é inacreditável que um país tão grande como o Brasil não haja duas capitais, pelo menos, ligadas por trens.

Grifo meu 2: acabo de ficar 5 horas voando e o tratamento dado no voo foi um saquinho de uma gororoba de milho fake com café e água.

J R Braña B.