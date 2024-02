Dezenas de torcedores do Vasco foram presos antes do clássico com o Flamengo no Rio de Janeiro.

A Polícia Militar deteve 32 vascaínos após confrontos intensos com flamenguistas em São Gonçalo, cidade vizinha ao Maracanã.

Em campo

Vasco 0 x 0 Flamengo deixam muito a desejar.

TUDO IGUAL NO MARACA! 🤝⚽️ Jogo muito animado no segundo tempo, com pênalti perdido e um ponto pra cada equipe! #VASxFLA O que você achou desse primeiro clássico no #CariocaBetNacional? 🤔 pic.twitter.com/GqMWmdBJ7M — Cariocão (@Cariocao) February 5, 2024

by JLab