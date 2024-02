Em 2023, a indústria do Acre liderou no aumento de empregos formais, com um crescimento de 9%, superando a média geral de 5%. Essa informação é proveniente do Caged, divulgado em janeiro.

Todos os setores apresentaram aumento no emprego com carteira assinada, mas a indústria acreana se destacou.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, atribuiu esse sucesso à melhoria do ambiente de negócios e aos novos incentivos fiscais do governo.

O Secretário também expressou otimismo em relação ao aquecimento do setor da construção civil no primeiro semestre, devido à execução de projetos habitacionais.

Destacou que as reformas de prédios públicos e as obras estruturantes do ano passado contribuíram para o aumento dos empregos formais.

Também houve êxito na agenda de comércio exterior, com foco no mercado andino e aumento das exportações. O Acre superou os Estados Unidos, Canadá e Espanha em 2023 nas exportações para o Peru.

