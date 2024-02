GdA – A Organização em Centros de Atendimento (OCA) atingiu um marco significativo em janeiro deste ano ao realizar, aproximadamente, 100 mil atendimentos em suas unidades. (…)

Entre os atendimentos registrados, a maioria, totalizando 88 mil, ocorreu de forma presencial em suas unidades físicas.

(…)

Grifo meu: o modelo OCA é uma invenção do Acre (no governo Binho)..Na OCA, o cidadão tem num mesmo lugar a opção de resolver diversos assuntos relacionados à burocracia do serviço público.

J R Braña B.