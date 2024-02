Guida Aquino, se encontrou com o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, o governador do Acre, GladsonC, e a deputada federal Socorro Neri para discutir a transformação da Fundhacre em um Hospital Universitário sob gestão federal…

O encontro aconteceu em Brasília na última terça-feira, 30.

A proposta busca proporcionar à população do estado os benefícios de um hospital federal gerenciado pela Ebserh, com atendimento especializado, pesquisa em saúde e integração com uma rede nacional de 41 hospitais universitários.

Conforme a reitora Guida, isso permitirá à população aproveitar os benefícios de um hospital universitário sem esperar pela construção de um novo, alinhando-se com os principais hospitais do país.

O gov. GladsonC

Defendeu fortalecimento da saúde pública e agradeceu apoio do governo federal. “Investimento na Fundação Hospitalar será crucial para salvar vidas e será priorizado pelo governo.”

