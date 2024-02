Mais uma etapa do chamamento público para a contratação de empresas especializadas na construção de unidades habitacionais no Acre foi concluída. O GdA, por meio da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb), realizou na terça-feira, 6, uma sessão pública na qual as empresas pré-selecionadas no chamamento puderam, seguindo a ordem de classificação, escolher os terrenos disponíveis para a execução dos projetos.

Serão construídas 1.516 unidades habitacionais, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, distribuídas em nove lotes de propriedade do governo estadual, nos municípios de Rio Branco e Xapuri. Na Cidade do Povo, em Rio Branco, está prevista a construção de mil casas; no Irineu Serra, serão erguidos 224 apartamentos; e no Calafate, 192 unidades. Em Xapuri, está planejada a edificação de 100 casas populares.

Sishab

As famílias que serão beneficiadas pelas novas residências passarão por uma seleção realizada por meio do Sistema Habitacional (Sishab), que atualmente está aberto para inscrições. Este programa é uma plataforma transparente e segura desenvolvida pelo governo do Acre, para atender às necessidades relacionadas aos programas habitacionais de caráter social e regularização fundiária.

As inscrições no Sishab podem ser realizadas por meio do link: https://sehurb.ac.gov.br/cadastro-habitacional-do-estado-do-acre-duplicate-14501/

