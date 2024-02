Via Estadão, de São Paulo…Assista abaixo:

REUNIÃO DO GOLPE No vídeo apreendido, Bolsonaro reforça dúvidas sobre as ações do STF e questiona seus ministros sobre a credibilidade das urnas para as eleições de 2023. Imagens: Bela Magale/O Globo pic.twitter.com/XaoVMoBCgk — Estadão 🗞️ (@Estadao) February 9, 2024

E mais – No material, obtido pela colunista do GLOBO Bela Megale [@BelaMegale ], Bolsonaro ordena que seus ministros atuem para questionar o processo eleitoral de 2 de outubro de 2022, data do primeiro turno, pois mostrava certeza na vitória de Lula, por causa da infundada fraude que alegava existir, antes mesmo da disputa….Assista

EXCLUSIVO 🚨| Confira o vídeo da reunião ministerial realizada por Jair Bolsonaro em 5 julho de 2022 que foi uma das bases da operação da PF. No material, obtido pela colunista do GLOBO Bela Megale [@BelaMegale], Bolsonaro ordena que seus ministros atuem para questionar o… pic.twitter.com/7f77MtYBWH — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) February 9, 2024

(…)

Grifo meu: o Poder é civil…leia aqui