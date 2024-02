O que ainda falta para que os responsáveis pela tentativa fracassada de golpe contra a Democracia brasileira sejam punidos? É preciso repetir a pergunta até a solução aparecer…(…)

No G1

(…)

Grifo meu: é preciso ensinar desde cedo nas escolas e às crianças: nas democracias, o poder é dos civis…Forças Armadas não são poderes…E devem servir ao país sob o comando de civis. Ponto.

Grifo meu 2: o vídeo liberado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes…É um teatro de horror…Numa sala onde havia presidente e ministros.

Grifo meu 3: são muitas as evidências que jogam por terra as versões de que Bolsonaro não sabia – nem tinha nada a ver – com a preparação de um golpe de estado.

Grifo meu 4: que discurso ridículo (de incitamento, pra dizer o mínimo) do senador milico general Mourão…

Grifo meu 4: golpe de estado é crime! Esse assunto precisa também ser ensinado nas escolas desde cedo…É preciso investir na cultura cidadã…Na cultura democrática da população…O Brasil tem um legado autoritário que precisa ser curado.

J R Braña B.