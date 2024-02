Já ativou notificações?

Concurso Público

Provas do concurso IFAC serão neste domingo, 18 de fevereiro, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Para docentes, das 08h às 12h; para técnicos administrativos, das 14h às 18h.

Consulte os locais de prova no site do Idecan, responsável pelo concurso: www.idecan.org.br.

A comissão do concurso no Ifac recomenda aos candidatos que verifiquem o local da prova, levem documento de identificação e caneta azul ou preta transparente, além de chegarem com uma hora de antecedência.

Acesse a página do edital para o cargo de professor da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico: https://concurso. idecan.org.br/Concurso.aspx? ID=95

Acesse a página do edital para o cargo de técnico administrativo em educação: https://concurso. idecan.org.br/Concurso.aspx? ID=96

Para os cargos de docentes, haverá provas didática e de título, com editais complementares publicados apenas para os candidatos classificados.

