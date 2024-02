J√° ativou notifica√ß√Ķes oestadoacre.com?

N√£o deixe passar…

___________

Nesta sexta-feira, 16, o sen. S√©rgio Petec√£o (PSD) visitou o campus da Universidade Federal do Acre em Cruzeiro do Sul para vistoriar as obras de constru√ß√£o do Restaurante Universit√°rio. A obra, de R$ 5,5 milh√Ķes, √© uma emenda parlamentar de sua autoria e atende a uma antiga demanda da comunidade acad√™mica e local.

 

Em abril, o Restaurante Universit√°rio da UFAC abrir√° suas portas, oferecendo refei√ß√Ķes nutritivas para estudantes, docentes e servidores. Al√©m disso, ser√° um ponto de encontro e integra√ß√£o para toda a comunidade acad√™mica.

O senador expressa sua satisfa√ß√£o em contribuir com Cruzeiro do Sul ao trazer uma obra de grande import√Ęncia para a popula√ß√£o. Ele destaca que investir em educa√ß√£o n√£o se resume apenas a ter boas escolas, materiais e professores de qualidade, mas tamb√©m em oferecer estruturas que atendam √†s necessidades b√°sicas dos cidad√£os. “O Restaurante Universit√°rio desempenhar√° esse papel social ao cuidar da alimenta√ß√£o dos estudantes universit√°rios e da comunidade acad√™mica em geral”.