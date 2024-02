PMRB – O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom está, em Brasília-DF, onde cumpre extensa agenda e durante todo o dia visitou vários parlamentares acreanos.

Em reunião no gabinete do deputado federal Roberto Duarte, o gestor assegurou recursos para a construção de um Restaurante Popular na Região dos bairros Tancredo Neves e no São Francisco.

Com a deputada federal Antônia Lúcia, o prefeito Tião Bocalom celebrou parceria que irá destinar 10 milhões de reais para construção do Parque da Criança que será construído em uma área de terra próximo a Arena da Floresta. O terreno já foi comprado pela municipalidade.

“Queremos agradecer imensamente a deputada Antônia Lúcia pelos recursos e dizer que esse parque não irá beneficiar só as crianças de Rio Branco, mas sim todas as crianças do Estado do Acre”, destacou Tião Bocalom.

O prefeito também esteve com o deputado federal Coronel Ulysses e à tarde com senador Alan Rick que assegurou para este ano 3 milhões de Reais para a pavimentação de 4 ruas no bairro Canaã e 1 rua no bairro Belo Jardim I. O senador garantiu ainda para o orçamento do ano de 2025, mais 20 milhões para iniciar a obra de alargamento da rua Isaura Parente.

Com o senador Márcio Bittar tratou sobre o viaduto que será construído em frente a AABB.

Agora à noite com o Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, acompanhando o senador Alan Rick e a bancada federal, o prefeito tratou das adequações do Aeroporto de Rio Branco para a internacionalização do local. Outro assunto em pauta com o Ministro foi a alteração dos voos da noite para o dia.

Acompanharam o prefeito nessas visitas a secretária de Planejamento Neiva Tessinari e o secretário de Infraestrutura Cid Ferreira.

(…)