Ative as notificações e esteja sempre à frente…

____

Sucesso há mais de 25 anos, o programa de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB), o Crediamigo servirá como referência para um novo programa do Governo Federal de estímulo ao empreendedorismo no Brasil. É o que afirma o ministro do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, que explica que o ministério utilizará a metodologia do banco em um programa que vai beneficiar empreendedores de todo o país. Nesta segunda-feira (5), o ministro esteve com o presidente do BNB, Paulo Câmara, na sede da instituição, em Fortaleza, para conhecer de perto o programa, considerado o maior da América Latina.

O presidente do banco, Paulo Câmara, ressaltou números recentes do Crediamigo, incluindo os R$ 10,6 bilhões contratados no último ano para uma base ativa de cerca de dois milhões de clientes, com uma média de 14 mil operações de crédito realizadas por dia. Recentemente, o BNB anunciou plano de expansão que deve mais que dobrar a estrutura de atendimento do Crediamigo, saltando das atuais 472 unidades para mil. A expansão inclui ainda modernização, padronização e reposicionamento de alguns pontos já existentes.

“É um programa que tirou muitos empreendedores da invisibilidade, dando oportunidade a milhões de pessoas de realizar o sonho de ter o próprio negócio. O BNB está à disposição do governo federal para que mais brasileiros tenham acesso a essa metodologia de crédito consolidada, que contribui de modo efetivo para geração de emprego e renda em nossa região”, afirmou Câmara.

Após a reunião, Banco do Nordeste e Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte iniciarão uma série de agendas para troca de informações e elaboração das bases de um programa nacional de microcrédito para empreendedores.

by JLab