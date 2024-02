Na manhã desta sexta-feira (23) foi realizado um encontro na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para apresentar as agendas que deverão ser cumpridas sobre o Fortalecimento do Corredor Interoceânico. O presidente Luiz Gonzaga, juntamente com os secretários Luís Tchê e Assurbanipal, liderou a análise dos esforços voltados para a conexão entre Peru, Bolívia e os estados brasileiros do Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.

A iniciativa ganha destaque pela sua importância estratégica, visando não apenas fortalecer os laços entre as nações envolvidas, mas também promover a diversificação econômica regional e impulsionar o comércio exterior. A integração planejada é vista como um catalisador para o desenvolvimento, prometendo abrir portas para uma nova era de progresso nessas áreas.

“Os esforços conjuntos destacam a colaboração entre os governos e setores envolvidos, demonstrando um compromisso mútuo com o sucesso desse projeto. Ao conectar não apenas países, mas também estados brasileiros, a nossa expectativa é criar um ambiente propício para o florescimento econômico e social”, disse o presidente Luiz Gonzaga.

Ao consolidar o Corredor Interoceânico, o Acre almeja não apenas ampliar suas oportunidades comerciais, mas também fortalecer laços culturais e sociais. A visão de uma integração regional robusta reflete a determinação em construir uma base sólida para o crescimento sustentável.

Texto: Andressa Oliveira/Agência Aleac