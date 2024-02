Da coluna de Miriam Leitão, em O Globo(para assinantes)

-O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro será grande. Não se duvida disso no governo. Mas o próprio presidente Lula afastou a preocupação com o assunto, numa reunião do núcleo político na semana passada, segundo me revelou um participante. Lula disse o seguinte: “Bolsonaro está no direito dele de fazer manifestação”.

(…)

Grifo meu: totalmente correto Lula…Manifestação, sim e sempre…Golpe de Estado e ditadura, nunca mais no Brasil.

J R Braña B.