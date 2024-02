“A paciente enfrentou um parto complicado devido a suas doenças crônicas, incluindo lúpus e insuficiência renal. Ela faz hemodiálise na capital e estava na cidade por razões pessoais. Chegou à unidade em trabalho de parto ativo e deu à luz a um bebê do sexo masculino, pesando 1,75 kg”, disse a Dra. Hellem Chagas, da Unidade Mista de Saúde do Jordão.

“Ele nasceu com dificuldade respiratória, com batimento cardíaco fraco, mas prontamente realizamos todas as manobras de reanimação neonatal. Eu e minha equipe, a enfermeira Brenda, a enfermeira Ramila, os técnicos de enfermagem, demos toda essa assistência na reanimação com oxigênio, com manta aquecida, fornecendo calor, e o paciente se encontra hoje estável, já está em transferência para Rio Branco, através do [resgate] aeromédico, e a mãe também foi transferida para Rio Branco para tratar das suas comorbidades crônicas”, completa a médica.