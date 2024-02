Ative o radar de informações

Hoje (27), às 6h, o Rio Acre atingiu 14,88 metros, ultrapassando em mais de três metros a cota de 11,40…

Essa situação obrigou trinta pacientes de hemodiálise cruzarem a distância entre Epitaciolândia e Brasileia em canoas para continuar tratamento…

Os pacientes dependem da única Clínica do Rim em Brasileia, atendendo quatro municípios do Alto Acre.( Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri)

A interdição do acesso principal entre as duas cidade levaram os mesmos a usarem as canoas…

Eventos desta força revelam as fragilidades dos sistemas…

