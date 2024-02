Ative agora mesmo notificações oestadoacre.com

Bocalom foi visitar as famílias atingidas por enchentes logo após voltar de Brasília, Logo após chegar de Brasília, na noite dessa terça-feira (27)… (Mau tempo obriga voo para Rio Branco retornar a Brasília 📹 – OEstadoAcre.com)

No Parque de Exposições, as pessoas estão acomodadas em módulos habitacionais. Todos os pertences e animais domésticos, de cada família, também estão no local. O prefeito fez questão de verificar a estrutura do lugar, ouvir as pessoas e determinou aos coordenadores do abrigo, que todos estejam bem acomodados e alimentados, já que diante da situação, o que as pessoas mais querem e precisam é o conforto e a privacidade.

“A situação talvez esteja até pior do que o ano passado. O rio subiu rapidamente, então tem muito mais famílias aqui, aguardando e, todos os módulos serão construídos porque vai ser feita uma força-tarefa. O mais importante é que estão sendo acolhidos, tem comida, café e água para todos. As pessoas que conversei estão tranquilas. Agora, evidentemente, sempre tem alguém que se chateia, mas estamos fazendo tudo que é possível.”, disse o prefeito.

O gestor também falou sobre a assistência que a prefeitura está dando aos produtores que perderam seus plantios.

“A nossa equipe está buscando uma solução aos problemas na zona rural porque essa água não atingiu só a cidade. O prejuízo estimado na zona rural, ultrapassa os 40 milhões de reais. Inclusive, foi uma das questões que tratei com o ministro.”