O governo federal lan√ßou um v√≠deo¬†explicativo¬†com o passo a passo¬†para¬†a retirada dos absorventes gratuitos¬†distribu√≠dos¬†pelo Sistema √önico de Sa√ļde (SUS), por meio do Programa de Prote√ß√£o e Promo√ß√£o da Sa√ļde e Dignidade Menstrual, que visa acabar com as dificuldades trazidas pela pobreza menstrual.¬†Desde janeiro¬†o¬†item de higiene¬†est√° sendo disponibilizado,¬†para¬†pessoas que precisam de absorventes¬†e tenham¬†entre 10 e 49 anos¬†(idade¬†considerada¬†f√©rtil),¬†desde que estejam¬†inscritas¬†no Cadastro √önico para Programas Sociais (Cad√önico)¬†do governo federal. Al√©m disso, √© preciso que¬†a pessoa¬†se enquadre em¬†pelo menos¬†um dos requisitos: estar¬†matriculada¬†em escola¬†p√ļblica,¬†tendo¬†renda¬†familiar de at√©¬†meio¬†sal√°rio m√≠nimo;¬†estar em situa√ß√£o de vulnerabilidade social extrema, com renda mensal de at√© R$ 218; ou estar em situa√ß√£o de rua.¬†¬†

Após explicar quem pode ter acesso ao programa, o vídeo orienta que o interessado em obter os absorventes verifique, na página do CadÚnico, se já possui o Cadastro. Para acessar a página, é necessário ter conta do Gov.br, que pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo do Gov.br (disponível para os sistemas iOS e Android), inserindo o CPF. 

Ap√≥s a cria√ß√£o da conta, o benefici√°rio dever√°¬†emitir a autoriza√ß√£o¬†de¬†retirada¬†dos absorventes. Todo¬†o¬†processo¬†√©¬†feito pelo¬†site do Meu SUS Digital¬†ou¬†pelo aplicativo, que tamb√©m pode ser acessado¬†pela p√°gina.¬†Nesse momento, √© preciso estar atento, pois n√£o √© necess√°rio cadastrar ou incluir dados no Meu SUS¬†Digital. Ele funciona com as informa√ß√Ķes do cadastro feito¬†no Gov.br.¬†¬†

Na¬†p√°gina do Meu SUS¬†Digital, digite¬†o n√ļmero do CPF e a mesma senha cadastrada no Gov.br. Depois, clique¬†no bot√£o do Programa¬†Dignidade¬†Menstrual para emitir¬†a¬†autoriza√ß√£o. Cada¬†autoriza√ß√£o tem validade de 180 dias. Caso¬†a pessoa n√£o se enquadre como benefici√°ria,¬†aparecer√° na tela um aviso.¬†

Por fim, para retirar o absorvente gratuito, basta se dirigir a qualquer drogaria do Farmácia Popular e apresentar a autorização digital ou a versão impressa emitida pelo Meu SUS Digital, com um documento de identidade oficial com foto e CPF. Em todo o Brasil, há mais de 31 mil farmácias credenciadas.  

Mais informa√ß√Ķes est√£o na p√°gina¬†Dignidade Menstrual, criada pelo Minist√©rio da Sa√ļde, que tamb√©m disponibilizou uma¬†cartilha¬†de mesmo nome com tudo sobre a campanha.¬†Em caso de d√ļvida,¬†busque¬†orienta√ß√Ķes em uma Unidade B√°sica de Sa√ļde (UBS) ou em equipamentos da assist√™ncia social, como os Centros de Refer√™ncia¬†de¬†Assist√™ncia Social (Cras), os Centros de Refer√™ncia Especializados¬†de Assist√™ncia Social (Creas), Centros Pop ou equipes do Consult√≥rio na Rua.¬†