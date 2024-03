Embale sua leitura com ‘Ó abre alas’ de Chiquinha Gonzaga, em uma interpretação vibrante da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga.

Resumo para você:

Vice-presidente Alckmin anuncia: Toyota investirá R$ 11 bi no Brasil e lançará novos modelos de carros em Sorocaba, onde tem fábrica…

Na web, Alckmin elogia confiança da Toyota na economia brasileira…

“A Toyota está no Brasil há 66 anos e vem contribuindo enormemente para o adensamento das nossas cadeias produtivas. Seu anúncio é uma demonstração clara da confiança dessa grande empresa japonesa em nossa economia”.

Destaque aos programas para tornar mobilidade brasileira mais sustentável: Mobilidade Verde e Inovação (Mover) e Combustível do Futuro.

O Mover aumenta requisitos de sustentabilidade e incentiva tecnologias inovadoras na mobilidade…

Já o programa Combustível do Futuro tem um conjunto de iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e estimular o uso e produção de biocombustíveis no Brasil…

Em tempo: No mês passado, presidente Lula se reuniu com líder da Hyundai para discutir investimentos de US$ 1,1 bi até 2032…

by JLab