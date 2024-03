Aleac – A Assembleia Legislativa do Acre entregou ao Programa “Juntos Pelo Acre”, nesta quarta-feira, 6, donativos arrecadados em uma campanha interna, que teve a participação de deputados, assessores e servidores efetivos da Casa de Leis.

O ato aconteceu na sede do Programa, instalada na Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco, com as presenças do presidente Luiz Gonzaga, primeiro secretário Nicolau Júnior, dos deputados Clodoaldo Rodrigues, Gene Diniz, Gilberto Lira, Eduardo Ribeiro, André Vale e da Vice governadora Mailza Assis, coordenadora do programa.



Foram 3 mil kg de alimentos e 12 mil garrafas de água mineral, arrecadadas durante a campanha coordenada pela mesa diretora.

“Essa mobilização dos deputados, servidores e assessores da ALEAC, mostra a sensibilidade e a solidariedade de um poder que tem trabalhado em parceria com o governo. Em nome da gestão atual, agradeço o empenho de cada um que ajudou esse momento acontecer”, pontuou a Vice governadora.

O presidente Luiz Gonzaga aproveitou a presença de vários servidores e assessores para agradecer publicamente a participação na campanha.

“Quero agradecer a todas as pessoas desta casa que colaboraram com esta iniciativa em favor das famílias atingidas pela enchente. Mobilizamos nossa casa e vimos o quanto cada um de vocês tem espírito solidário. Obrigado de coração”, disse Gonzaga.

O primeiro secretário Nicolau Júnior, lembrou que além da campanha, os gabinetes de cada parlamentar estão realizando ações na capital e no interior, levando alimentos e outros donativos para amenizar o sofrimento das famílias.

Segundo a Defesa Civil Estadual, a enchente afetou milhares de pessoas em 19 cidades; o governo decretou situação de emergência.

Na capital Rio Branco, o nível do Rio está próximo dos 18 metros. Ja são 50 bairros atingidos com 2.125 pessoas desabrigadas, distribuídas em 13 abrigos.

(info da aleac)