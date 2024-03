Ative agora mesmo notificações oestadoacre.com

A página de login do Gov.br, o Acesso Gov.br, é a mais acessada do mundo, na categoria Governo, conforme o site Similarweb, especializado no tema e analisa os portais mais acessados em diversas categorias. Atualmente, o Gov.br é utilizado por mais de 150 milhões de brasileiros e possibilita o acesso a mais de 4.200 serviços digitais.

Entre os serviços disponíveis na plataforma estão a prova de vida, aberturas de empresas, Meu SUS Digital, ENEM, Fies, Carteira Digital de Trânsito, Sougov (exclusivo para servidores públicos federais), eSocial e documentos militares. Na plataforma, operada pelo Serpro, é possível também pesquisar os serviços digitais por perfil, como agricultor, turista, aposentado, empreendedor e motorista.

Além disso, os cidadãos podem baixar certidões, como a de pessoa com deficiência e o certificado de Cadastro Único (CadÚnico), o que facilita o acesso a outros serviços públicos. Também existe a possibilidade de utilizar os serviços da Receita Federal, como a Declaração pré-preenchida de Imposto de Renda, emissão de certidão de regularidade social e diversas consultas, como de dívidas e pendências fiscais, CPF e CNPJ.

Um outro destaque do Gov.br é a Assinatura Eletrônica. Com essa iniciativa, o usuário pode assinar um documento, em meio digital, a partir da sua conta. O documento com a assinatura digital tem a mesma validade de um documento com assinatura física, conforme o definido no Decreto nº 10.543, de 13/11/2020. Até o momento, já foram realizadas mais de 70 milhões de assinaturas por essa ferramenta.

Cadastro

O cadastro no Gov.br é simples e intuitivo, siga o passo a passo:

– Acesse a loja de aplicativos a partir do seu dispositivo.

– Faça o download e abra o aplicativo.

– A partir desse momento, o processo é igual ao do portal: digite seu CPF e clique em “continuar”, para criar ou alterar sua conta.

Ao realizar o cadastro, o cidadão preenche um formulário simples e seus dados podem ser validados na Receita Federal ou no INSS. Todavia, esse formulário só permite o nível Bronze. Nesse caso, utilizar o aplicativo é uma vantagem, pois a ferramenta oferece o aumento de nível de conta automaticamente.

Para subir para o nível Prata, os cidadãos devem fazer biometria facial com a CNH, ser servidor público federal ou fazer o login pelo banco, caso a entidade financeira seja uma dos doze que estão credenciadas: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi, Mercantil do Brasil e PicPay/Original.

Já a conta Ouro exige o reconhecimento facial pelo aplicativo, para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE), ou validação a partir do QR Code da sua Carteira de Identidade Nacional, ou com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil. Em caso de dúvidas, acesse a página gov.br/conta.