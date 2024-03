Na coluna do Valdo Cruz, do G1 e da GN

Em encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com senadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), falou da importância da eleição do petista para a democracia e emendou que, se não fosse a posse de Lula, ele e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes estariam presos.

(…)

Grifo meu: que a sociedade brasileira não deixe somente sob as costas do STF a responsa para punir os golpistas…É preciso que essa punição dos que tramaram contra a democracia brasileira seja um consenso na maioria da sociedade…Para isso é preciso agir politicamente em cada canto do país…Os partidos democratas, as instituições (MP, OAB(?), Sindicatos e Movimentos Sociais diversos, etc…)…Nada de passar uma borracha, como sugeriu o inominável milico expulso do Excército Brasileiro.

J R Braña B.