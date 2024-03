Diante da situação das famílias atingidas pela cheia do rio Acre, 14 alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Militar Tiradentes (CMET) tomaram uma decisão: fazer algo por aquelas pessoas. Eles iniciaram uma ação solidária e arrecadaram centenas de itens de necessidade. Na última sexta-feira, 8, fizeram a entrega dos materiais no abrigo localizado no Parque de Exposições e nos bairros Seis de agosto e Cidade Nova, em Rio Branco.

