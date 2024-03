O governo federal anunciou a criação de um novo campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC). Atualmente, o estado possui seis unidades integradas à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O novo campus será construído no município de Feijó, com investimento estimado de R$ 25 milhões. Devem ser geradas 1.400 vagas.

Os 100 novos campi serão distribuídos por todas as unidades da Federação, gerando 140 mil novas vagas (…)

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, nesta terça-feira (12), da Cerimônia de anúncio da construção de 100 novas unidades dos Institutos Federais de Educação (IFB). O evento aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Lula, do ministro da Educação, Camilo Santana, e da reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante.

-Queríamos a instalação de mais 4 unidades, conseguimos a de Feijó, mas iremos continuar na luta para levar mais Institutos de Educação para o estado – declarou.

Para o senador, a implantação de mais unidades do Ifac no estado representa uma conquista importante para os estudantes e um impulso significativo para o desenvolvimento socioeconômico da região, além de promover a inclusão social e educacional desses jovens.

-Estou convencido de que uma educação qualificada é um poderoso instrumento para o desenvolvimento de habilidades, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida futura de nossos jovens. Por isso, agradeço ao governo federal, pelo compromisso assumido com a educação pública de qualidade, e à reitora Rosana Cavalcante, pelo trabalho de excelência à frente da instituição – afirmou.

