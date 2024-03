O GdAa, por meio das secretarias de Estado do Meio Ambiente (Sema) e de Comunicação (Secom) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), informa que, com a baixa das águas dos rios acreanos, o Boletim Enchente 2024 será encerrado a partir desta quarta-feira, 13.

Já o boletim Nível dos Rios continuará sendo produzido, porém, tendo uma atualização diária, com os níveis das 6h, disponibilizado diariamente nas redes sociais do governo e da Sema. O Boletim do Tempo e o Relatório Hidrometeorológico estão disponíveis no site da Sema.