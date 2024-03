O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) ressaltou, nesta quarta-feira (13), o anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da construção de mais um instituto federal de ensino no Acre, no município de Feijó. Ele disse que, proporcionalmente, o Acre tem sido um dos estados que mais tem recebido este investimento. Serão investidos R$ 25 milhões.

“Ontem, o presidente Lula anunciou a construção de 100 novos institutos federais no Brasil. São 100 unidades que vão ajudar a profissionalizar a dezenas e milhares de jovens no Brasil. Desses 100 novos, um deles está no Acre e foi destinado ao município de Feijó E um investimento de R$ 25 milhões só na construção. A gente sabe que a presença de um instituto federal já começa a fortalecer a economia na construção. A capacidade é para 1.400 alunos. Esse instituto se soma, no Acre, a mais seis unidades, todas elas construídas no governo Lula”, disse Edvaldo.

E acrescentou: “eu comecei a fazer uma conta e queria chamar a atenção. O Brasil possui 5.568 municípios. No Brasil, hoje há 682 institutos federais. Como anúncio de mais 100, vai para 782. Desses 682 existentes no Brasil, o presidente Lula destina 7 para o estado do Acre. Se for olhar para proporcionalidade, o Acre lidera este tipo de investimento por um olhar solidário, benevolente e acolhedor do presidente Lula”.

O parlamentar estadual disse, ainda, que Lula olha para o Acre com “humanismo”, porém não viu nenhum agradecimento por parte do governo do Estado. “Eu celebro e registro essa conquista para o estado do Acre. É investimento que vai começar agora, investimento para este ano, já neste verão. Eu, sinceramente, eu não vi uma nota do governo do Estado agradecendo, do secretário de Educação, celebrando. Eu não vi nada, nenhuma manifestação, nenhuma palavra”.