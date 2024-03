Estamos aqui, reunidos, para lembrar e também para projetar um memorial que fale desse passado recente, que aponte caminhos para o nosso futuro na saúde e na democracia”, enfatizou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante a abertura do Seminário para Criação do Memorial da Pandemia de Covid-19, nesta segunda (11). No Brasil, mais de 700 mil vidas foram perdidas durante a pandemia, uma das maiores emergências sanitárias que o mundo já viveu. O objetivo do seminário, que segue até esta terça-feira (12), é promover um debate entre especialistas, autoridades e profissionais de diversas áreas, que atuaram no combate às fake news durante a pandemia.

A ministra lembrou da dificuldade em lidar com a gestão negacionista que estava à frente da Presidência da República e da omissão de um governo. “Foi uma ação contrária ao cuidado, quando o ex-presidente fez o gesto, em rede nacional, ridicularizando aqueles que perderam o ar durante a pandemia. Nada pode ser mais forte do que essa imagem”, reforçou Nísia.

(…)