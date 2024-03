A carreta da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), está chegando no município de Epitaciolândia. O programa Defensoria Itinerante que leva atendimento jurídico e vários serviços para a comunidade será realizado no próximo sábado, 16, no espaço do bairro Aeroporto, a partir das 8h.

A ação faz parte da programação de atividades em alusão ao Dia da Mulher e marcará a 30ª edição do programa “Defensoria Itinerante, cidadania mais perto de você”, promovida juntamente com a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Ação Social e demais parceiros.

Serão ofertados os serviços de assistência jurídica integral e gratuita, na área cível e criminal realizado pela DPE/AC, consulta processual, acompanhamento e cadastramento no CadÚnico (Bolsa Família), tarifa social de energia elétrica, emissão da carteira da pessoa idosa, assistência social e psicológica.

Além disso, também haverá exposição de agricultura familiar e artesanatos, orientação para o mercado de trabalho, e divulgação da agenda de cursos para qualificação profissional, palestras e atividades recreativas.

Também são parceiros do evento, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).