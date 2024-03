Do PL

O Diretório Municipal do Partido Liberal (PL), em nome do presidente, João Paulo Bittar, convida para a coletiva na sede do partido, que irá informar sobre a agenda política do presidente Jair Bolsonaro na capital acreana. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom também participará da entrevista.

Data: 20/03

Local: Sede do PL – R. Silvestre Coelho, 57 – Bosque. Em frente à Santa Casa.

(…)