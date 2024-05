Neste momento difícil de chuvas intensas no Rio Grande do Sul, queremos destacar e homenagear o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) por sua dedicação contínua aos mais necessitados…

O MST está distribuindo 30 mil refeições para as vítimas das enchentes, demonstrando a solidariedade. Isso evidencia como a sociedade civil organizada pode agir durante crises, destacando a força coletiva em busca do bem comum…