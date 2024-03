Banco Central, por meio do Copom, órgão auxiliar da instituição que cuida(?) da política monetária no Brasil reduziu novamente a taxa de juros(Selic), que é o espelho para a economia no país.

A Selic caiu a 10,75% e a inflação dos últimos doze meses, segundo o BC, é de 4,50%.

Longe de ser o paraíso…

…Selic tem que descer a 4 a 5%…

Seria o civilizado.

A agiotagem do mercado financeiro(o verdadeiro governo) nunca deixará.

Até que um dia…

J R Braña B.