O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta segunda-feira (1⁰), a liberação de recursos federais no valor de R$ 250 mil, provenientes de emendas de sua autoria, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), para a aquisição de equipamentos, lonas para estufas, insumos e a implantação de sistemas de irrigação. Esses recursos beneficiarão duas cooperativas e uma associação de produtores rurais em Rio Branco.

Petecão detalhou as entidades beneficiadas: a Associação dos Produtores Rurais da Estrada do Quixada receberá R$ 110 mil, enquanto a Cooperativa dos Produtores Extrativistas de Agricultura Familiar da Nova Baixa Verde (Acreverde) e a Cooperativa dos Agricultores Familiares do Polo Geraldo Fleming (Coopermix) receberão, respectivamente, R$ 110 mil e R$ 30 mil.

O senador enfatizou a importância desses investimentos públicos para incentivar os pequenos produtores rurais, proporcionando-lhes maior produtividade e uma melhoria significativa na renda de suas famílias.

“Esse dinheiro chega em boa hora para os agricultores que, recentemente, tiveram grandes prejuízos causados pelas enchentes. Muitos perderam suas roças e esses recursos irão ajudar e muito! ”

Ele também destacou o papel social e econômico desempenhado, tanto pela associação, como pelas cooperativas, na promoção do desenvolvimento agrícola do estado.

“Ao direcionar investimentos para esse segmento, não estamos apenas fomentando a produtividade a curto prazo, mas também contribuindo consideravelmente para a sustentabilidade e a resiliência do setor a longo prazo. Essa conquista me deixa muito satisfeito e reforça meu compromisso em prol do desenvolvimento da agricultura familiar no Acre”, afirmou o senador.