Proposta do deputado Edvaldo Magalh√£es(PCdoB) para que uma est√°tua em homenagem a Jos√© Augusto de Ara√ļjo (primeiro governador eleito pelo voto no Acre) seja erguida em frente √† sede da Assembleia Legislativa.

-Apresentei nesta ter√ßa-feira (2) um projeto de resolu√ß√£o na Assembleia Legislativa que visa homenagear o governador Jos√© Augusto de Ara√ļjo, que foi obrigado a assinar a carta de ren√ļncia no dia 8 de maio de 1964 pela Ditadura Militar.(…)

V√≠deo…(e depois tem GM e a mensagem de Z√© Augusto)



Grifo meu(GM):

Fui ouvir Jos√© Augusto, a prop√≥sito da proposta de Edvaldo…a resposta veio abaixo:

-Lembrar a ditadura é honrar os que resistiram Рrespondeu o governador deposto pelos militares impatrióticos via o zap da eternidade.

Essa hist√≥ria precisa ser contada nas escolas do Acre….Para todos os jovens…Para que nunca mais aconte√ßa no Acre e no Brasil…

Filme #shorts aqui



J R Bra√Īa B.