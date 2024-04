Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou nesta terça-feira (2) de reunião com o superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, para tratar sobre a reconstrução da BR-364 e obras de manutenção na cabeceira da ponte de Tarauacá que ameaça desbarrancar após erosão.

Luiz Gonzaga, que sempre lutou junto ao governo federal por recursos para manutenção da BR-364 entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul, convidou o superintendente do DNIT para ir até a Aleac para tratar sobre a reconstrução da estrada.

O presidente da Aleac destacou o importante trabalho de recuperação de trechos da BR feito pelo DNIT, mas afirmou que é necessário que se iniciem o quanto antes as obras de reconstrução da rodovia.

“Convidamos o superintendente Ricardo que tem sido muito atencioso com a Aleac e a população para conversarmos sobre a reconstrução da BR-364. O DNIT tem feito um bom trabalho, mas precisamos da nossa BR reconstruída. A previsão é que as obras iniciem ainda este ano e serão feitas com macadame hidráulico que é o que tem dado certo, pois precisamos de uma estrada de qualidade para atender a nossa população. Temos conversado com o DNIT do Acre e Brasília para conseguirmos essa reconstrução”, disse Gonzaga.

O superintendente do DNIT agradeceu Gonzaga pelo convite para tratarem sobre a BR e afirmou que o órgão tem trabalhado para entregar uma estrada de qualidade o ano inteiro.

“Quero agradecer ao presidente Gonzaga pela oportunidade de debatermos sobre a BR na Casa do Povo e quero dizer que estamos enfrentando alguns problemas no inverno como erosões, mas estamos com equipes nos trechos para recuperar a pista. Também já iniciamos um trabalho de reconstrução da estrada com macadame hidráulico com 35 centímetros brita e até 8 centímetros de asfalto. Já fizemos 12 quilômetros e eles servirão de modelo. Esse ano ainda vamos iniciar as obras de reconstrução entre Sena e Feijó com esse novo modelo que tem tudo para dar certo”, disse Ricardo.

Ricardo Araújo ainda falou sobre a erosão que tem danificado a cabeceira da ponte em Tarauacá colocando em risco o tráfego no local.

“Por conta da última alagação a cabeceira da ponte cedeu, mas já estamos dando manutenção e logo a ponte será reconstruída e será aumentada em mais 70 metros”, concluiu.