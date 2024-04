O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa que nesta segunda-feira, 1º, um servidor da Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá, foi preso em flagrante ao tentar entrar no presídio com material ilícito.

Assim que a direção da unidade foi informada sobre a suspeita, solicitou a presença da Polícia Civil para acompanhar a abordagem. O servidor foi imediatamente detido e conduzido à delegacia para o registro do flagrante.

Ressaltamos a eficiência e comprometimento dos policiais penais, que agiram de forma rápida e eficaz para garantir a segurança e a integridade da instituição.

O Iapen e a Polícia Penal não toleram condutas dessa natureza e trabalham para capacitar e orientar seus servidores quanto a comportamentos e disciplina. Ressalta, ainda, que tais incidentes não representam o padrão de conduta dos servidores e repudia veementemente qualquer ação que contrarie os princípios éticos.

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen